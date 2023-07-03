В 2024 году Apple выпустит не более 400 тыс. гарнитур смешанной реальности Vision Pro, пишет Financial Times со ссылкой на источники в компании. По данным газеты, ранее Apple планировала продать около 1 млн устройств за первый год.

Два источника, близких к Apple и ее китайскому поставщику Luxshare, сообщают, что сейчас компания ставит себе цель выпустить менее 400 тыс. устройств за первый год. Luxshare — единственный на данный момент сборщик Vision Pro. При этом две другие китайские компании, которые поставляют часть компонентов для гарнитуры, заявили FT, что их Apple попросила подготовить достаточное количество компонентов для выпуска всего 130–150 тыс. Vision Pro за первый год.

Главными причинами сокращения прогнозов стали сложность конструкции гарнитуры и трудности в производстве. Как отметил основатель консалтинговой компании D/D Advisors Джей Голдберг, Vision Pro — «самое сложное потребительское устройство, которое когда-либо производилось».

Одной из наиболее сложных в производстве частей гарнитуры Apple Vision Pro являются дисплеи типа micro-OLED и обращённая во внешний мир «линза», которая транслирует изображение глаз пользователя окружающим. Считается, что для первых прототипов гарнитуры, которые сейчас демонстрируются обозревателям, дисплеи были предоставлены компаниями Sony и TSMC. Уровень выхода годной продукции по этому типу комплектующих пока не устраивает Apple, и это может служить одной из причин снижения прогноза по количеству выпускаемых в первый год продаж гарнитур. Этот период не сможет вывести Vision Pro на окупаемость, как считают эксперты.

Параллельно Apple работает с Samsung и LG над вторым поколением гарнитуры, которая должна стать более дешевой версией Vision Pro. В качестве способов сделать устройство более доступным поставщики предлагали американской компании заменить microOLED-дисплеи на менее продвинутые miniLED. Однако, как утверждают источники, в Apple не готовы отказываться от использования изначальной технологии, и ни один из поставщиков пока не удовлетворил требования американской компании.