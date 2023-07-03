По данным журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана, что в следующем поколении AirPods Pro появится функция проверки слуха. Вместе с этим Apple откажется от порта Lightning в зарядном футляре наушников в пользу USB-C.

Как пишет Гурман, на программном уровне Apple экспериментирует с функциями беспроводных наушников, которые пригодятся пользователям с нарушениями слуха. Прежде всего, устройство сможет диагностировать эти проблемы с помощью специального приложения, генерирующего контрольные сигналы на определённых частотах. Во-вторых, должны получить развитие возможности использования наушников AirPods в качестве своего рода альтернативы слуховому аппарату.

Не так давно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило безрецептурную продажу слуховых аппаратов на территории страны, поэтому компания может рассмотреть возможность использования наушников в качестве альтернативы таким устройствам.

Ещё одно перспективное направление — определение температуры тела при помощи датчиков. Сбор этих данных с ушной раковины отличаются большей точностью, чем с запястья, где носят Apple Watch. Однако эта функция может появиться «через несколько месяцев или даже лет», подчеркнул Гурман.

Ранее Apple объявила, что позже в этом году AirPods Pro получит функцию Adaptive Audio, которая динамически переключается между режимами прозрачности и шумоподавления в зависимости от звука окружающей среды.