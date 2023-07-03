Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о том, что Apple активно работает над новыми мониторами, которые смогут выступать в качестве смарт-дисплеев для умного дома. Скорее всего, нововведение будет схоже с новым режимом ожидания в iOS 17.

По словам Гурмана, новинка может получить экран с диагональю не менее 27 дюймов. При этом у монитора будет собственный чип. Ранее купертиновцы уже выпускали внешние дисплеи с собственным процессором. Речь идет об Studio Display, который оснащен чипом Apple A13, отвечающим за работу камеры и акустической системы с функциями Center Stage и Spatial Audio.

Встроенный процессор позволит новому дисплею работать отдельно от Mac. В режиме энергосбережения на экране может отображаться время, дата, календарь, погода, состояние различных устройств в умном доме и т.д.

Нечто подобное будет реализовано с помощью функции StandBy в iOS 17, выход которой состоится позже в этом году. Однако с помощью новой опции на мониторе можно будет отобразить гораздо больше информации, чем на небольшом экране iPhone.

Гурман подчеркнул, что Apple покажет новый монитор не раньше следующего года. Компания также работает над другими вариантами мониторов, которые, вероятно, будут прямыми преемниками Pro Display XDR и Apple Studio Display.