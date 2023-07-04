Все версии iPhone 15 получат аккумуляторы с увеличенной относительно прошлогодних моделей ёмкостью. Об этом сообщил источник в компании Foxconn, которая производит большую часть смартфонов Apple.

Если информация подтвердится, то в этом году ёмкость аккумуляторов серии iPhone 15 повысится гораздо сильнее, чем в прошлом поколении. iPhone 15 будет иметь аккумулятор на 18% большей ёмкости, чем iPhone 14. iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro — на 14%, а iPhone 15 Pro Max — на 12%, чем их предшественники соответственно.

Источник не имеет проверенного послужного списка инсайдов, но предполагаемые ёмкости кажутся правдоподобными. Предварительно известно, что iPhone 15 станут немного толще, что может означать увеличение размера батарей. Если учесть повышенную эффективность процессоров A16 и A17 Bionic, вся линейка новых iPhone может получить заметное увеличение времени автономной работы.

Представитель Foxconn также поделился информацией и о накопителях в новых iPhone. По данным источника, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max даже в минимальной комплектации получат 256 ГБ. Модификации же iPhone 15 и 15 Plus по-прежнему будут начинаться со 128 ГБ.