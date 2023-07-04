Представители Apple заявили о намерении обратиться в Верховный суд США с ходатайством о рассмотрении жалобы на решение судьи, вынесенное по итогам тяжбы с Epic Games. Apple предписали разрешить разработчикам указывать в приложениях ссылки на альтернативные методы проведения микротранзакций.

Данное решение было вынесено в 2021 году окружным судом Калифорнии. Приговор обжаловали и Apple, и Epic. Однако Апелляционный суд девятого округа США оставил его в силе.

Адвокаты Apple утверждают, что 9-й округ «зашел слишком далеко», издав общенациональный судебный запрет против купертиновцев. Ведь дело рассматривалось в Калифорнии. В заявлении говорится, что компания планирует поднять «важные вопросы» о полномочиях судей. Ведь принятое решение также затрагивает и те компании, что не фигурировали в деле.

«Это дело важно не только для Apple и ее бизнес-модели, но и для тысяч разработчиков и миллионов пользователей iPhone по всей стране», — заявили в Apple. — «Этот суд не должен допускать, чтобы иск одного истца диктовал политику Apple по всей стране, пока серьезные юридические вопросы остаются нерешенными».

Право обратиться в Верховный суд сохранили за собой и адвокаты Epic Games, которые так и не смогли доказать незаконный характер закрытости App Store и платёжной системы магазина приложений.