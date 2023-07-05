Стриминговый сервис Apple TV+ представил новый трейлер монументального драматического триллера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Видео длится 2,5 минуты и погружает зрителя одновременно в криминальную и этническую атмосферу. Фильм расскажет историю индейской резервации в округе Осейдж, Оклахома, начала XX века. На территории племени индейцев была обнаружена нефть. После того как часть разбогатевших индейцев стали истреблять, Джон Эдгар Гувер отправил агентов ФБР под прикрытием расследовать эти массовые убийства. Размах преступлений оказался гораздо шире, чем они ожидали.

Леонардо ДиКаприо и Лили Гладстон играют Эрнеста и Молли Беркхарт - супружескую пару, жившую в Оклахоме в то время. Роберт Де Ниро исполнил роль дяди Эрнеста - Уильяма Хейла, известного скотовода из резервации осейджей. Джесси Племонс играет Тома Уайта, агента ФБР, расследующего убийства, а Брендан Фрейзер - адвоката Хейла.

Премьера «Убийц цветочной луны» состоялась 20 мая на Каннском кинофестивале, в ограниченный американский прокат фильм выйдет 6 октября, в широкий – 20-го, а затем состоится онлайн-премьера на Apple TV+.