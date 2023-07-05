Сотрудникам Минпромторга и подведомственным организациям с 17 июля запретят пользоваться iPhone на работе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на распоряжение ведомства. Информацию подтвердил представитель Минпромторга.

В распоряжении содержится прямой запрет на использование «мобильных устройств (телефонных аппаратов, смартфонов) производства компании Apple в служебной деятельности».

Для рабочих коммуникаций чиновники используют кнопочные телефоны, смартфоны с ОС «Аврора» или на базе Android, сообщил источник в одном из IT-разработчиков. При этом, отметил он, сотрудники ведомств могут использовать iPhone в личных целях.

В числе подведомственных Минпромторгу организаций — ФГУП НАМИ, ФГБУ ВНИИР, НИЦ «Институт им. Жуковского» и другие. Эксперты ожидают, что в ближайшее время такие же запреты введут и в других крупных ведомствах. Они коснутся как федеральных, так и региональных структур.

В Минпромторге связали данный запрет с информацией ФСБ и ФСО о том, что американское Агентство национальной безопасности использовало устройства Apple для слежки.