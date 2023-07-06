Энтузиасты воссоздали интерфейс Apple Vision Pro на гарнитуре Quest Pro. Идея была реализована с помощью фреймворка Nova UI для Unity и демонстрирует демо-интерфейс новинки Apple с работающим управлением жестами и взглядом.

Перелистывать экраны, выбирать приложения и нажимать на кнопки можно с помощью движения зрачков и жеста руки. Для управления не нужен контроллер. Устройство распознаёт команды, которые дают возможность перелистывать страницы, регулировать различные элементы и масштабировать окна. При этом в компании отметили, что демка показывает возможности Nova, поэтому запустить приложения на главном экране нельзя.

Для того, чтобы управлять приложениями при помощи таких жестов на Quest Pro, необходимо поднимать руки вверх, чтобы они оказывались перед камерами устройства. У Vision Pro есть специальные камеры, направленные вниз, поэтому владельцы AR-очков от Apple смогут держать руки в свободном положении.

Скачать и протестировать проект можно с GitHub. Доступен он только на шлемах Quest Pro, поскольку только они умеют отслеживать движения глаз.