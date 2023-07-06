Несколько лет назад Spotify удалил в своем iOS-приложении возможность подписки для новых пользователей через встроенные покупки. Однако тех, у кого уже была активная подписка, это не коснулось. Теперь Spotify уведомляет подписчиков о том, что больше не будет поддерживать подписку в iOS-приложении, в том числе и для существующих клиентов.

В письме от Spotify говорится: «Мы обращаемся к вам, потому что при оформлении подписки на Spotify Premium вы использовали сервис оплаты Apple. К сожалению, мы больше не принимаем этот способ оплаты». Подписчикам сообщается, что их учётная запись будет автоматически переведена на бесплатный сервис с рекламой после завершения оплаченного периода подписки. «Если вы хотите сохранить свою премиум-подписку, вам будет необходимо переподписаться после окончания последнего платёжного периода и перевода вашей учётной записи на бесплатный аккаунт».

Предположительно, только небольшое число подписчиков Spotify Premium продолжает использовать этот способ оплаты. Представитель Spotify подтвердил, что компания начала уведомлять «небольшое количество пользователей о том, что устаревший способ оплаты, привязанный к их премиум-аккаунту, теряет актуальность». По словам представителя, эти действия помогут «гарантировать, что [Spotify] сможет и дальше предоставлять всем своим пользователям лучшую подписку».

Обновление способов оплаты в App Store вряд ли окажет влияние на большинство действующих клиентов Spotify. В 2019 году Apple опубликовала информацию, что приняла платежи от 680 тысяч подписчиков Spotify — это менее 1% от 100 млн премиум-подписчиков Spotify на тот момент.

Spotify уже долгое время борется с Apple и Google за возможность принимать оплату через собственную систему. В прошлом году Google и Spotify заключили соглашение, позволяющее пользователям стримингового сервиса оплачивать подписку любым удобным способом. Другие компании также выступают против монополии магазинов приложений. К примеру, Netflix для оформления подписки перенаправляет пользователей на свой сайт.