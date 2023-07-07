Дизайнерская фирма LoveFrom, созданная бывшим главой Apple по дизайну Джони Айвом, приложила руку к созданию проигрывателя Sondek LP12-50 британского аудиобренда Linn.

Анонс приурочен к 50-летию компании. С августа 2023 по март 2024 гг. будут выпущены всего 250 экземпляров Linn Sondek LP12-50 — оформить предзаказ на устройство можно за £50.000 (примерно $60.000).

Сотрудничество LoveFrom и Linn началось с курьёза: возглавляющий Linn Гилад Тифенбрун удалил в LinkedIn запрос на переписку, якобы отправленный сэром Джони Айвом. Он решил, что это либо спам, либо пранк. Но через несколько часов Тифенбрун передумал. Оказалось, что предложение совместной работы действительно исходило от Джони Айва, который симпатизировал Linn со студенчества. «Мне нравилось всё в философии Linn, такой сосредоточенной и такой целеустремленной. Эта одержимость отразилась на производимых ими продуктах, инструментах и ​​процессах», — объяснил позже Айв в интервью Financial Times.

В Linn работали над технической частью Sondek LP12-50, например, изготовили из плотной древесины опорный диск Bedrok, который поглощает вибрации. А в LoveFrom сосредоточились на промышленном дизайне: скруглили углы у элементов, заменили пластиковую кнопку питания алюминиевым диском и разработали новые петли пылезащитной крышки — теперь она может держаться под любым углом.

Как вспоминает Тифенбрун, самым смелым предложением Айва был выпуск проигрывателя в белом корпусе. Сам он выступал за «натуральное» решение — дерево. В конце концов решили выпускать обе версии, на выбор покупателя, так как проигрыватели Linn с их модульной конструкцией всегда предоставляли своим владельцам возможности кастомизации и модернизации.

По словам Айва, LoveFrom работала над проигрывателем бесплатно — компании не заключали контрактов или каких-то других финансовых соглашений. «Существенный процент нашей работы мы делаем исключительно из любви к ней», — сказал Айв, напомнив, что LoveFrom зарабатывает деньги на своих долгосрочных контрактах с такими компаниями, как Airbnb и Ferrari.