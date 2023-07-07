Apple начнет продавать Vision Pro в начале 2024 года, сообщает Bloomberg. Сначала их запустят в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, затем Apple распространит их на 270 магазинов в США. Продажи в других странах начнутся в конце 2024 года.

Компания попросит покупателей заранее назначить время визита в магазин, чтобы точно подогнать размеры под каждого покупателя и убедиться, что он сидит как нужно. Это не новая стратегия для Apple: так же она делала в 2015 году при запуске продаж часов Apple Watch, отметило агентство.

«Работники магазинов Apple помогут покупателям получить Vision Pro с подходящим по размеру держателем вокруг головы. Это будет самый сложный с точки зрения логистики старт продаж гаджета от Apple», — говорится в статье.

В торговых точках будут отводиться специальные зоны для работы с демонстрационными экземплярами Vision Pro — там же будут инструменты для определения размеров аксессуаров для каждого пользователя. Люди с плохим зрением смогут использовать Vision Pro с линзами — и Apple может попросить заказать их заранее с рецептом от врача. Также Apple попросит пользователей отсканировать форму своей головы через специальное приложение на iPhone, чтобы подобрать идеальные настройки шлема.

Как отмечает агентство, в других странах очки дополнительной реальности компания начнет продавать в конце 2024 года. Инженеры Apple сейчас работают над локализацией устройства для Франции, Германии, Австралии, Китая, Японии и Кореи.