MacRumors совместно с инсайдером Unknownz21 поделились информацией о том, что будущие флагманские модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат титановый корпус и уникальную тёмно-синюю расцветку с серым оттенком.

Титановый корпус iPhone 15 Pro обеспечит не только повышенную прочность, но и уникальный внешний вид. В отличие от глянцевой стали, использовавшейся в предыдущих моделях, новый материал будет матовым, что придаст устройству более современный вид, аналогичный смарт-часам Apple Watch Ultra. Цвет будет похож на тот, в котором были доступны модели iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, но в более темных оттенках.

Помимо синей расцветки, новые смартфоны также выйдут в классическом серебристом, космическом чёрном и титаново-сером оттенках, причем последний цвет будет чем-то средним между фирменными Space Gray и Silver.

При этом, как сообщает инсайдер, ему неизвестно о планах Apple по выпуску темно-красного iPhone 15 Pro, информация о котором ранее появилась в сети. Касаемо базовых моделей iPhone 15 известно, что они будут доступны в ярко-розовом и зеленом цветах.