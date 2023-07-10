По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple экспериментирует с более крупными iMac, включая модель с 32-дюймовым дисплеем. Он добавляет, что в настоящее время разработка находится на ранних этапах, так что многое еще может измениться. Устройство вряд ли появится раньше конца 2024 года.

Ожидается, что 32-дюймовая модель будет востребована весьма специфической целевой аудиторией, требующей действительно больших дисплеев. Обычно экраны большого размера весьма ценятся в индустрии редактирования фото- и видеоматериалов, а также среди профессионалов, которым нужно постоянно держать несколько открытых окон на экране одновременно.

До сих пор ходили слухи о том, что более крупный iMac имеет дизайн, аналогичный 24-дюймовой модели, с тонкими рамками и подставкой нового стиля. Благодаря уменьшению лицевых панелей общий размер 30- или 32-дюймовой модели может стать физически похожим на предыдущую 27-дюймовую версию.

Кроме того, Гурман скорректировал свой прогнозный график выхода iMac на базе чипа M3. В марте он заявлял, что эта модель появится не раньше, чем во второй половине этого года. На этот раз Гурман уточнил, что ожидает устройство к началу следующего года. Последняя версия iMac вышла в 2021 году, получив новый дизайн корпуса и чип M1.