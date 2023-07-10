Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил первый трейлер долгожданного исторического блокбастера Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Лента расскажет о становлении Наполеона, а также о его стремительном и безжалостном восхождении к императорской власти через призму зависимых и часто изменчивых отношений с женой Жозефиной.

В ролике можно увидеть фрагменты зрелищных сцен главных наполеоновских сражений, в том числе в Египте и в России, под песню Radiohead «The National Anthem».

Cценарий написал Дэвид Скарпа, наиболее известный по триллерам «День, когда Земля остановилась» и «Человек в высоком замке». Основных персонажей исторической драмы сыграли звезда «Джокера» Хоакин Феникс, а также Ванесса Кирби («Миссия невыполнима») и Тахар Рахим («Пророк»).

В ограниченный прокат «Наполеон» выйдет 22 ноября, а после этого появится в сервисе Apple TV+.