Глобальный рынок ПК падает уже шесть кварталов подряд. Очередной спад продаж компьютеров зафиксировали аналитики IDC.

По итогам второго квартала 2023 года в мире было реализовано 61,6 млн ПК, что на 13,4% ниже, чем годом ранее. Тут стоит отметить, что к ПК авторы исследования относят исключительно ПК и не включают в подсчёты планшеты, как это делают некоторые другие аналитики.

Лидером рынка остаётся Lenovo, занимая 23,1%, но за год к ней максимально близко подобралась HP, которая сейчас имеет 21,8% рынка. Всё потому, что продажи Lenovo упали на 18,4%, а у HP речь идёт всего о 0,8%. Тройку лидеров замыкает Dell с долей 16,8% и падением на 22%. На пятом месте разместилась Acer с 6,4% рынка и падением на 16,5%.

Исключение составляет лишь Apple, которая, вопреки общей тенденции, смогла увеличить продажи своих компьютеров на 10,3% в годовом исчислении. Во втором квартале Apple продала 5,3 млн Mac, что позволило ей занять четвертое место с рыночной долей на уровне 8,6% против 6,8% год назад.

Падение продаж аналитики IDC связывают с макроэкономическими проблемами, которые привели к слабому спросу как со стороны потребительского, так и коммерческого секторов. Корпорации изменили приоритеты в расходовании своих бюджетов на сферу информационных технологий, покупка новых устройств сейчас определённо не входит в их число. Складские запасы готовой продукции у производителей ПК сохраняются на повышенном уровне дольше, чем ожидалось.