Apple начала отключать подписку на Logic Pro и Final Cut Pro у пользователей iPad из России. С этим столкнулись редакции Rozetked и iPhones.ru.

Отмечается, что Apple возвращает средства за оплаченные подписки на мобильный счёт, с которого шла оплата. Кроме того, в приложениях теперь не указаны условия сервиса, а дальше экрана приветствия в программах зайти нельзя. Кроме того, россиянам также нельзя заново купить подписку на Logic Pro и Final Cut Pro.

Версии Logic Pro и Final Cut Pro для iPad появились в мае 2023 года, в России на каждое из приложений действовала месячная подписка в 349 руб или годовая в 3990 руб. Ранее эти программы были доступны только на macOS.