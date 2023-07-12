До конца лета в России электроника Apple и других брендов может подорожать в среднем на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Они назвали причиной рост курса доллара.

По данным издания, в июне технику закупали по курсу 75–80 руб./$. Если этот показатель удержится на уровне 90–100 руб./$, то, скорее всего, к концу августа гаджеты подорожают как минимум на 10%, сказал сотрудник одной из розничных сетей. Он уточнил, что в первую очередь подорожают смартфоны.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует подорожание гаджетов, ввозимых по параллельному импорту, на 10–20%. По его словам, уже прекратился массовый ввоз техники Apple по такой схеме, вместо этого точечно поставляют определённые модели.

Ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова сообщила, что ценообразование на устройства, поставляемые по параллельному импорту, сильно зависит от изменений валютных курсов. «В последние недели курс рубля по отношению к другим валютам не был стабильным и невыгодно менялся, что привело к росту стоимости iPhone в среднем на 7–10%. При этом складские запасы техники Apple невелики, и до сентября их может не хватить, так как на рынке наметился дефицит товара», — сказала она.

При этом гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов и руководитель проекта Content-Review Сергей Половников отметили, что с выходом в сентябре iPhone 15 стоимость предыдущей модели может снизиться, что увеличит её продажи. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» уточнил, что в 2023 году самой популярной серией смартфонов Apple в сети стал iPhone 14.