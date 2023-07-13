Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 17 и iPadOS 17, открыв тем самым доступ к новому программному обеспечению для широкой публики впервые после конференции разработчиков WWDC в июне. Разработчики уже получили три бета-версии, и первая общедоступная бета-версия предлагает те же функции, что и третья бета-версия для разработчиков.

В этих релизах появились такие функции, как полностраничные скриншоты, двуязычная Siri и улучшенная сортировка SMS для пользователей мобильных устройств с двумя SIM-картами.

iOS 17 предлагает новую функцию "StandBy" для iPhone, позволяющую использовать его в качестве информационного хаба, когда он находится в горизонтальном положении и подключен к зарядному устройству. Режим StandBy показывает время, баннеры Live Activities, входящие уведомления и множество виджетов.

Apple также добавила в iOS 17 функцию создания полностраничных скриншотов — то, что в телефонах на базе Android уже несколько лет предлагается в виде «прокручивающихся скриншотов». Теперь пользователи Apple могут сохранить снимок в виде изображения или PDF-файла.

Помимо этого улучшена поддержка двух SIM-карт. Сообщения теперь сортируются в зависимости от SIM-карты. Добавлена возможность установки отдельных мелодий для каждой SIM-карты, а также возможность выбора SIM-карты при звонке на неизвестный номер. Кроме того, пользователи смогут увидеть до 2000 звонков в разделе истории звонков, включая звонки Facetime и WhatsApp.

AirDrop получил новую функцию NameDrop для быстрого обмена контактной информацией с ближайшим человеком, а в приложении Phone теперь можно настроить "постеры контактов", которые позволяют выбрать, что люди видят, когда вы звоните им.

В приложении "Здоровье" доступна новая функция отслеживания настроения, а позднее в этом году Apple также планирует добавить приложение для ведения дневника.

Стабильные сборки iOS 17 и iPadOS 17 выйдут ближе к осени этого года.