Принят новейший стандарт беспроводной связи IEEE 802.11bb, или Li-Fi. В отличие от привычного Wi-Fi, новинка передает данные с помощью мерцаний света в оптическом диапазоне, создавая их обычными светодиодными лампами.

При передаче данных обычные пользователи вообще не замечают мерцания. Это связано с частотой передачи мерцаний выше 60 Гц, не воспринимаемой человеческим зрением. Сторонники Li‑Fi, например, pureLiFi, Fraunhofer HHI и Light Communications 802.11bb Task Group, утверждают, что технология обеспечит быстрые, надёжные и безопасные соединения в сравнении с современными технологиями, включая Wi‑Fi и 5G. Так они заявляют скорость передачи Li‑Fi в 100 раз выше, чем у Wi‑Fi — 224 Гбайт/с.

Работающие над технологией компании интегрировали оборудование Li-Fi в обычные системы освещения в домах и офисах, а некоторые компании предлагают использовать для передачи данных уличные фонари, фары и стоп-сигналы. По задумке, это обеспечит «коммуникацию» умных машин друг с другом. Теперь, когда был выпущен новый стандарт, есть надежда, что Li-Fi получится совместить с Wi-Fi.

Конечно, Li-Fi не вытеснит более привычные альтернативы — Wi-Fi, 5G и проводные сети. Радиоволны по-прежнему имеют явное преимущество в передаче на большие расстояния и через непрозрачные объекты. Правда, иногда эти преимущества превращаются в недостатки.

Дело в том, что световые волны не могут проникать сквозь стены, поэтому радиус действия Li-Fi довольно небольшой. Устройства с этим видом связи будут работать в пределах одного помещения в условиях прямой видимости. Эту особенность относят к достоинствам, потому что такое решение обеспечивает куда большую безопасность и конфиденциальность, чем Wi-Fi.

Ещё одним важным преимуществом в сравнении с Wi-Fi и 5G является возможность работать там, где радиосети уже перегружены. Более того, технология позволит обеспечить мощный и стабильный сигнал даже там, где у других беспроводных решений возникнут трудности, например — в туннелях.

После публикации стандарта IEEE 802.11bb, производители могут быть более уверены в будущем технологии и шире внедрять её там, где это позволяют условия. Например, компания pureLiFi, ставшая одним из локомотивов внедрения технологии, уже подготовила модуль Light Antenna ONE для интеграции в подключенные устройства. Элемент размером всего 14,5 мм уже предлагается OEM-производителям для оценки и тестирования.

Ожидается, что в скором времени появится много устройств с поддержкой Li-Fi — ещё до выставки Mobile World Congress в феврале 2024 года.