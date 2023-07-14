В бета-версии macOS Sonoma появилась возможность использовать менеджер паролей Apple для автоматического заполнения паролей в сторонних браузерах. Раньше доступ к Связке ключей можно было получить только в Safari на macOS и в Chrome на Windows.

В готовящейся к осеннему релизу версии macOS все учётные данные, которые вы ранее сохранили в связке ключей iCloud, можно будет использовать для автозаполнения паролей и одноразовых кодов в сторонних интернет-обозревателях, а также добавлять туда новые аккаунты аналогично Safari.

Для корректной работы функции нужно будет установить расширение «iCloud Passwords». Причём оно работает на всех Chromium-браузерах, включая Edge.

Вместе с этим Google и другие компании, разрабатывающие браузеры, работают над внедрением технологии Passkey, которую Apple представила в прошлом году. С помощью Passkey пользователи могут входить на сайты без паролей, используя сканер отпечатка пальцев или лица.