На Apple TV+ стартовал второй сезон сериала «Основание», который основан на романах Айзека Азимова. Второй сезон, как и первый, состоит из 10 эпизодов.

Действие сюжета происходит в Галактической империи, которая объединяет представителей разных цивилизаций Млечного Пути. Ученый по имени Гэри Селдон предсказывает грядущее падение Галактической империи людей и создает организацию «Основание», призванную помогать людям с дальнейшими проблемами. Работой ученого оказывается недоволен Император, он пытается помешать деятельности Селдона и его организации. Новые эпизоды сериала развернутся спустя столетие после событий первого сезона.

Автором шоу выступает Дэвид Гойер. Сериал вызвал прохладную реакцию зрителей, которые упрекали его за расхождения с книгами Азимова. Первый сезон получил 6,6 балла на Metacritic от обычных пользователей и 60% на RottenTomatoes. На «Кинопоиске» проект заработал 6,9 балла, а на IMDb — 7,5.

Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис («Чернобыль»), Ли Пейс (трилогия «Хоббит»), Лу Льобель, Лея Харви и Лаура Бирн.