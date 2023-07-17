Нераспечатанная модель iPhone 2007 года была продана на аукционе за рекордные $190 тыс. Об этом сообщил американский аукционный дом LCG Auctions на своем сайте.

Столь высокая цена нераспечатанного оригинального iPhone обусловлена его редкой модификацией – он имеет 4 ГБ, а не 8 ГБ встроенной памяти. Как объяснил основатель LCG Auctions Марк Монтеро, первые iPhone на 4 ГБ встречаются на аукционах примерно в 20 реже, чем версии на 8 ГБ.

Оригинальная модель с накопителем ёмкостью 4 Гбайт считается «Святым Граалем» среди коллекционеров iPhone. Её крайняя редкость напрямую связана с её ограниченным производством. Дебютировав 29 июня 2007 года одновременно с 8-гигабайтным вариантом, эта модель страдала от слабых продаж и уже 5 сентября 2007 года Apple приняла решение прекратить её выпуск.

Согласно пояснению аукциона, данный экземпляр принадлежал одному из сотрудников команды инженеров Apple, которая работала над созданием первого iPhone. Устройство имеет «неповреждённую упаковку, никогда не активировалось» и находится в «исключительном состоянии».

На покупку модели было подано 28 заявок, в результате модель ушла по цене, почти в 20 раз превышающей первоначальную стоимость в $10 тыс. Ожидалось, что она будет куплена в районе $50–100 тыс.