Apple собирается в октябре этого года представить первые компьютеры Mac на базе однокристальной системы Apple M3. Об этом пишет редактор Bloomberg Марк Гурман.

«На мероприятии в октябре Apple может показать первые компьютеры Mac с чипами M3. Октябрь — слишком рано для новых топовых MacBook Pro или настольных компьютеров, поэтому первыми бенефициарами нового чипа должны стать следующие iMac, 13-дюймовый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro», — написал Гурман.

Отмечается, что чипы сохранят то же количество ядер, что и процессоры M2, однако переход на 3-нм технологию производства должен увеличить производительность и снизить энергопотребление. Новый iMac внешне скорее всего не изменится, основные изменения будут касаться только процессора.

При этом инсайдер советует не ждать серьезных обновлений iPad осенью этого года. iPad Pro OLED на процессоре M3 появится только в следующем году, утверждает Гурман. В сентябре Apple должна представить iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Также техногигант анонсирует Apple Watch нового поколения. В конце июня инсайдер писал, что это могут быть Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Помимо смартфонов, часов, ноутбуков и моноблока, компания работает над AirPods Pro 3, новой Apple TV и домашними смарт-дисплеями.

Гурман не уточняет, проведёт ли Apple полноценную презентацию с прямой трансляцией или ограничится обновлением сайта и выпуском пресс-релизов. Скорее всего, Apple ещё не приняла окончательного решения по формату анонса.