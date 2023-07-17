На китайском технологическом портале MyDrivers опубликовали новые макеты смартфонов iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max, которые, как ожидается, будут официально анонсированы и представлены осенью этого года.

Судя по фотографиям, внешне новинки будут мало отличаться от предшественников. В этом отношении новая утечка подтверждает информацию, которая появлялась в сети ранее. Однако в новинках будут и некоторые изменения, которые выделят их на фоне iPhone 14 и iPhone 14 Pro. В первую очередь речь идет о порте USB-C, который придет на смену Lightning.

Кроме того, все модели получат более узкие рамки дисплея, но наиболее выраженным это изменение будет у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Что касается самого дисплея, то Dynamic Island появится у всего модельного ряда, но Pro Motion — частота обновления изображения в 120 Гц — останется эксклюзивом «прошек». Однако даже покупатели базовых моделей получат свежий опыт использования с «динамическом островом».

При этом в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max исчезнет классический переключатель беззвучного режима на левом боку устройства. В Pro-линейке его заменят на кнопку с виброоткликом. Ожидается, что нововведение позволит назначать разные команды на кнопку вместо переключения режима звука. По версии MyDrivers, кнопка с виброоткликом будет работать точно так же, как кнопка Home в iPhone 7 и 8.

Анонс iPhone 15 должен состояться на традиционной презентации Apple в сентябре.