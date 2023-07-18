Проект AppleDB, запущенный в 2022 году, недавно получил масштабный апдейт и теперь стал ещё более полезным ресурсом с базой данных всех устройств и операционных систем Apple.

На сайте собран каталог из более чем 4 тыс. версий операционных систем и прошивок для устройств Apple, номеров моделей, идентификационных номеров, дат выпуска и других данных об устройствах компании, вплоть до первого Macintosh 1984 года.

Энтузиасты собрали все выпуски, включая бета-версии, iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS и HomePod, а также прошивки для AirPods, Beats, Studio Display и Pro Display XDR, AirTag, аксессуаров MagSafe и многое другое.

Разработчики обновили базу AppleDB выпусками macOS начиная с Mac OS X Tiger. На сайте можно найти описание как релизных сборок, так и тестовых версий. Кроме этого, обновили список iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, HomePod и visionOS. Из редкого на сайте можно найти описание версий прошивок bridgeOS для чипов безопасности T1 и T2.

Проект опубликован на GitHub, а пользователи могут оставлять запросы на добавление записей в AppleDB. Также у проекта есть Discord-сервер, на котором появляются анонсы обновлений.