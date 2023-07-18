Apple запатентовала дисплей для iPhone, который можно свернуть. Об этом сообщает издания Appleinsider.

Новый документ, опубликованный USPTO, называется «Электронные устройства с раскладывающимися дисплеями». Он включает не только базовую информацию о принципе работы таких аппаратов, но и несколько эскизов.

В материале говорится, что гибкую OLED-панель можно сворачивать внутрь, таким образом регулируя размеры экрана устройства. «Дисплей можно перемещать между развернутым состоянием, в котором он является плоским, и свернутым состоянием, в котором свернутая часть дисплея свернута для хранения», — отметили авторы патента.

В конструкции дисплея предполагается использование специального стекла и дополнительных компонентов для создания защитного слоя, создающих сжатие для защиты экрана при сворачивании. С целью не допустить поломки при действиях пользователей экран имеет большое количество сенсоров, которые оценивают давление и реагируют на жесты. Также размеры экрана устройства можно будет регулировать, не касаясь передней панели.

Технология не является новой. До Apple аналогичные патенты подавали такие крупные гиганты рынка, как Samsung, Motorola и LG. Несмотря на это, ни одна компания до сих пор не выпустила на рынок подобное устройства. Сегодня существует лишь несколько концептов, которые используют технологию сворачивающегося экрана.