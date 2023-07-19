Сегодня были представлены накладные полноразмерные наушники Beats Studio Pro. Они вышли спустя 15 лет после того, как Dr. Dre и Джимми Айовин презентовали оригинальную модель Studio. Именно первые наушники и сделали бренд известным на весь мир.

Дизайн Beats Studio Pro унаследован от Beats Studio 3, но качество звука и программное обеспечение существенно улучшены. Beats сосредоточилась на качестве звука, шумоподавлении и комфорте. Это первые наушники Apple, воспроизводящие звук через USB-C без потерь.

Наушники оснастили 40-миллиметровыми кастомными драйверами, которые воспроизводят звук с практически нулевыми искажениями. По сравнению с Beats Studio 3, качество звучания улучшилось на 80%.

Одним из ключевых нововведений стало адаптивное шумоподавление, которое постоянно отслеживает шум вокруг пользователя в режиме реального времени и подстраивает уровень шумодава.

Среди прочих полезных функций новинки — поддержка пространственного аудио с динамическим отслеживанием головы, голосовые команды Siri, отслеживание местоположения наушников с помощью Локатора и плавное переключение между устройствами. Кроме того, этот гаджет полностью совместим как с Android-устройствами, так и с iPhone.

Новые наушники поддерживают не только беспроводное, но проводное воспроизведение при помощи входящего в комплект кабеля со штекером 3,5 мм «мини-джек». Это первые наушники от Apple, которые поддерживают воспроизведение звука без потерь через разъём USB Type-C. Программное обеспечение включает звуковые профили для различных вариантов использования, таких как прослушивание музыки, просмотр фильмов или голосовые вызовы/подкасты. На правой чашке расположена кнопка для переключения режимов, а управлять воспроизведением можно нажатиями на букву «b».

В беспроводном режиме воспроизведения автономность Beats Studio Pro достигает 40 часов без функции шумоподавления и 24 часа при активированном шумодаве, а быстрая 10-минутная зарядка обеспечит не менее 5 часов прослушивания.

Варианты расцветки включают чёрный, тёмно-коричневый, тёмно-синий и бежевый. Beats Studio Pro уже можно заказать на сайте Apple по цене 350 долларов, поставки начнутся с завтрашнего дня в США, Канаде, Франции и Германии.