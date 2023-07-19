В Apple появилась новая структура, которая занимается искусственным интеллектом и созданием больших языковых моделей, которые лежат в основе чат-ботов ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает Bloomberg, чат-бот использует собственную платформу для работы с большими языковыми моделями (LLM), названную "Ajax". Она работает на облачном сервисе Google и построена с помощью Google JAX - фреймворка, созданного для ускорения исследований в области машинного обучения. Источники, близкие к ситуации, рассказывают, что у Apple есть несколько команд, занимающихся проектом, в том числе решающих потенциальные проблемы с конфиденциальностью данных.

Однако у Apple пока нет «ясной стратегии» для создания потребительского продукта. Во многом разработка Apple GPT была инициирована компанией из-за страха отставания в технологической гонке. Apple надеется найти применение новой нейросети во многих своих продуктах.

Bloomberg не сообщает, когда стартовала разработка Apple GPT, но уточняет, что его развёртывание было приостановлено на некоторое время из-за недавних опасений по поводу безопасности генеративного ИИ. По информации издания, чат-бот компании «похож на продукты Google, OpenAI и Microsoft и пока не предлагает никаких дополнительных функций, которые отличали бы его от уже существующих коммерческих предложений».