Семейство iPhone 14 заняло долю в 79% в продажах всех смартфонов Apple на рынке США. Это самый высокий показатель для iPhone актуального поколения со времён рекордных продаж линейки iPhone 7, которая в 2017 году заняла 81% рынка, сообщает аналитическая компания CIRP.

Самым популярным новым гаджетом Apple назвали iPhone 14, который получил долю 24 процента. Ниже расположились iPhone 14 Pro Max — 22 процента, iPhone 14 Pro — 21 процент, iPhone 14 Plus — 12 процентов.

Аналитики CIRP объясняют высокую популярность iPhone 14 желанием потребителей купить качественный и современный смартфон, который будет служить им несколько лет. Кроме того, на продажи iPhone 14 положительно повлияли привлекательные условия кредитования и тарифы мобильных операторов.

Интересно, что в последнее время обычный iPhone 14 обогнал по популярности iPhone 14 Pro и Pro Max, чего прежде давно не случалось — модели Pro и Pro Max лидировали по продажам.