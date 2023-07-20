Флагманские смартфоны iPhone 16 Pro Max, которые Apple представит, предположительно, в 2024 году, получат камеру нового поколения. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station в своем аккаунте в социальной сети Weibo.

По его данным, в iPhone 16 Pro Max будет представлена перископическая камера, что позволит значительно улучшить возможности. Инсайдер заявил, что iPhone 16 Pro Max получит увеличенный датчик изображения оптического формата 1/1,14 дюйма, а также новый стеклопластиковый объектив, состоящий из 7 линз.

Вместе с тем инсайдер отметил, что камера новой модели iPhone будет обладать эквивалентным фокусным расстоянием более 300 мм. Для сравнения: топовый iPhone 14 Pro Max имеет камеру с эквивалентным фокусным расстоянием 77 мм, а камера Samsung Galaxy S23 Ultra с 10-кратным перископом - 230 мм.

Супертелевики обычно используют для съемки диких животных, спортивных мероприятий — словом, в ситуациях, когда объект находится очень далеко от камеры. Помимо этого, такая линза делает очень красивые портреты, так как сильно и мягко размывает фон позади объекта съемки.