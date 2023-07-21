Сразу несколько источников сообщили о проблемах, которые возникли у Apple с производством новых смартфонов. Аналитик Bank of America утверждает, что выход iPhone 15 может задержаться до октября, хотя презентация новинок, как обычно, состоится в первой половине сентября.

К таким выводам он пришёл после проверки компаний из цепочки поставок Apple. Правда никакой конкретики аналитик не привёл, но отметил снижение прогноза выручки компании за третий квартал с 91,6 млрд долларов до 87,1 млрд.

Портал The Information, ссылаясь на источники в цепочке поставок, сообщает, что модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max со старта будут в дефиците из-за проблем производства экранов на заводе LG Display. Компания применила новый технологический процесс для уменьшения рамок в Pro-версиях смартфонов Apple, и ей пока не удалось выйти на необходимые для обеспечения спроса производственные мощности. Подобная проблема наблюдалась с Apple Watch Series 7 в 2019 году, продажи задержались на месяц.

Новые дисплеи часто не проходят тесты на надежность при соединении с металлической оболочкой. Apple и LG пока работают над решением вопроса. Некоторые эксперты полагают, что в сентябре все-таки выйдут обычные iPhone 15, а вот более продвинутые Pro-версии задержатся до середины осени.