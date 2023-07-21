Маркетплейс Wildberries арендовал бывший офис Apple в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на источник на рынке коммерческой недвижимости. Он уточнил, что офис имеет два этажа, общая площадь которых превышает 4 тыс. кв. м.

«Официально договор с Apple был расторгнут в конце марта 2023 г. После ухода компании помещения остались с новой отделкой и еще не распакованной мебелью. Wildberries уже въехал в помещения», – сказал собеседник агентства.

В марте 2022 года Apple остановила поставки и продажи своей техники в России. В апреле 2023-го Apple уменьшила площадь арендуемого офиса в Москве в Романовом переулке с 4 684,38 кв. м до 424,23 кв. м и продлила срок аренды до января 2027 года. В компании говорили, что часть товарно-материальных запасов, используемых для ремонта и находящихся на балансе, продадут стороннему поставщику услуг по обслуживанию и ремонту.