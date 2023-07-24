Apple обратилась к Samsung Display и LG Display с просьбой разработать OLED-экраны, полностью лишённые рамок по краям. Об этом сообщило корейское издание The Elec со ссылкой на источники в отрасли.

При этом текущий плоский дизайн экрана должен быть сохранен. Apple хочет отказаться от применения изогнутых матриц, как обычно делают другие производителя для уменьшения рамок — инженеры недовольны долговечностью таких дисплеев, а также возможными визуальными искажениями.

Чтобы избавиться от рамок, Samsung и LG должны будут решить проблемы размещения фронтальной камеры и датчиков для работы системы Face ID под дисплеем. В текущих решениях подэкранная камера либо теряет в качестве, либо хорошо отличима на фоне остального экрана.

Помимо этого, в отчете также упоминается, что поставщики также должны обеспечить пространство для антенн, прежде чем завершать работу над конечным продуктом. Apple также попросила уменьшить толщину плёнки, защищающей органические светодиоды от влаги и кислорода.

Отмечается, что сейчас перед Apple стоит цель сделать iPhone таким, чтобы это был один сплошной кусок стекла. Для этого компания якобы разрабатывает новое сверхпрочное стекло. Когда ждать такой iPhone — неясно. В то же время слухи указывают, что в моделях 15-й серии будут самые тонкие рамки среди всех смартфонов на рынке.