Apple работает над обновленными компьютерами Mac mini и MacBook Pro на базе нового чипа Apple M3, презентация которых ожидается не раньше середины 2024 года. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 c M3 стоит ожидать не позднее середины 2024 года. Есть вероятность, что новинки будут представлены в рамках конференции WWDC 2023. Скорее всего, они будут оснащены чипами M3 Pro и M3 Max.

По данным Гурмана, Mac mini c M3 выйдет не раньше конца 2024 года. На данный момент его разработка еще не завершена. Гурман также добавил, что Apple не рассматривает Mac mini как устройство, требующее ежегодных обновлений. Mac mini с M2 вышел спустя два года после версии с M1.

Ожидается, что первые Mac с M3 выйдут этой осенью. Наиболее вероятные претенденты — 24-дюймовый iMac, 13-дюймовые MacBook Air и MacBook Pro. Чип M3 будет изготовлен по 3-нм технологии, что позволит увеличить производительность и энергоэффективность по сравнению с предшественником.