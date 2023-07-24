Apple просит своих поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15, примерно на уровне прошлого года, несмотря на проблемы в глобальной экономике и спад мирового рынка смартфонов, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компания снизила прогноз производства «обычных» iPhone примерно на 2 млн штук, но увеличила заказ на производство моделей Pro, говорят источники агентства. Сейчас Apple устраняет возникшие сложности с экранами, но они не должны повлиять на производство в целом, утверждает один из собеседников Bloomberg. Так же, по его словам, Apple подумывает в этом году повысить цены на Pro-линейку.

В прошлые годы Apple заказывала порядка 90 млн новых моделей iPhone в первый год, но достичь этих показателей не могла: то из-за нехватки полупроводников для процессоров, то из-за коронавируса. В этом году Apple хочет обеспечить стабильные поставки, несмотря на потрясения в мировой экономике и прогнозируемый спад рынка смартфонов, отметил Bloomberg.

По данным Counterpoint Research, мировые продажи смартфонов падают уже восемь кварталов подряд, в том числе на 8% за апрель - июнь. В минувшем квартале продажи китайских брендов Vivo и Xiaomi упали более чем на 10%, при этом продажи Apple - всего на 2%.