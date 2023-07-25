Более 1500 разработчиков мобильных приложений подали против Apple коллективный иск с суммой требований £785 млн ($1 млрд) — их недовольство связано с комиссиями, которыми облагаются платежи в App Store.

Иск подал в Апелляционный суд по вопросам конкуренции бывший экономист Организации экономического сотрудничества и развития Шон Эннис от имени всех разработчиков. В заявлении говорится, что сборы Apple с разработчиков чрезмерны и возможны лишь благодаря монополии компании на распространение приложений для iPhone и iPad. По мнению истцов, комиссии наносят ущерб как разработчикам, так и покупателям приложений.

Бизнес Apple в сфере услуг, включая сборы в App Store, за последние годы вырос примерно до $20 млрд в квартал. Однако комиссия в 15-30% неоднократно вызывала критику со стороны разработчиков приложений. Регулирующие органы ЕС, Великобритании и США также расследует участие Apple в антиконкурентных практиках, связанных с App Store.

Коллективный иск в Великобритании подали спустя неделю, как испанский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на €150 млн, а Amazon — на €58 млн. Ведомство обвинило компании в сговоре с целью ограничения реализации продукции Apple сторонними продавцами.

По словам представителей Apple, 85% европейских разработчиков в App Store не платят комиссию, а онлайн-магазин обеспечивает им доступ к клиентам в 175 странах мира.