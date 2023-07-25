«Сбер» внедрил для пользователей быстрый доступ в веб-версию «СберБанк Онлайн» со смартфона с помощью технологий PWA (Progressive Web Application) и WebAuthn (Web Authentication).

При посещении сайта «СберБанк Онлайн» пользователи теперь могут добавить его ярлык на рабочий экран своего смартфона, чтобы запускать его как обычное мобильное приложение. Оно будет открываться в самостоятельном окне, а не в виде вкладки браузера с адресной строкой и прочими веб-атрибутами.

Основные функции банковского сервиса, такие как переводы через СБП, доступны в веб-приложении. Также сохраняется возможность оплаты услуг ЖКХ и пополнения баланса мобильного телефона. Веб-приложение также позволяет использовать контакты из телефонной книги пользователя для удобства переводов.

Функционал вэб-приложения всё же ограничен. Например, отсутствует оплата по QR-коду, поэтому для использования в магазине новый «СберБанк Онлайн» не подойдет. Так же не отправляются push-уведомления. Возможно в будущем удастся решить эти вопросы.

О том, как установить и пользоваться веб-версией «СберБанка Онлайн», можно прочитать здесь.