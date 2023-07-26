«Альфа-Банк» в третий раз выпустил приложение, которое полностью повторяет функциональность мобильного банка. Оно называется «Деньги в порядке».

В приложении есть стандартные функции онлайн-банка: денежные переводы, оплата покупок, открытие новых продуктов и другое. В «Альфа-банке» советуют установить «Деньги в порядке», если для входа используется iPhone, и отмечают, что приложение «безопасно».

Разработчиком «Деньги в порядке» указан Кук Бахарев. Сам банк при этом не упоминается ни в описании, ни на превью в «карусели» - на странице в App Store представлены скриншоты, которые не соответствуют действительности.

В начале апреля 2022 приложение «Альфа-Банка» было удалено из App Store. Год назад в магазине Apple появилась официальная замена приложения под названием «Деньги пришли», но в начале сентября оно также было удалено из App Store. В декабре прошлого года приложение перевыпустили под названием «Деньги всем», но оно тоже не задержалось в App Store.