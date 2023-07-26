Apple работает над внедрением игрового режима в iOS, появившегося впервые в бета-версии macOS 14. Об этом сообщает портал 9to5mac.

При активации игрового режима ОС направляет все ресурсы устройства на поддержание высокой производительности. Также снижается задержка передачи сигнала через Bluetooth — это важно при подключении геймпада и беспроводных наушников.

На этой неделе Apple выпустила четвёртую бета-версию iOS 17 для разработчиков. В обновлении компания не добавила новые функции, но журналисты нашли скрытые в коде системы фреймворки, которые используются на компьютерах Apple в игровом режиме.

Наличие подобных фреймворков в iOS 17 является намеком на то, что купертиновцы могут добавить игровой режим не только в настольную, но и в мобильную операционку. Однако пока это только предположения. На WWDC 2023 Apple не упоминала о специальном игровом режиме для iOS 17 или iPadOS 17.

При этом нет никакой гарантии, что игровой режим когда-либо заработает в мобильных ОС компании. Apple часто экспериментирует с новыми функциями во время бета-тестирования, и не все из них доходят до финальной версии.