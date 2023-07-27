Издание DigiTimes со ссылкой на реселлеров Apple пишет, что продажи нового 15-дюймового MacBook Air оказались ниже, чем ожидалось. В июле поставки нового Air были на 50% ниже, чем первоначально предполагалось, из-за чего производители уже сократили объёмы выпуска.

По мнению аналитиков, поставки техники Apple в 2023 году сократятся почти на 15% по сравнению с показателями прошлого года при общем падении рынка ноутбуков на 13,2%.

Apple рассчитывала, что новинка станет хитом у пользователей, которые нуждаются в большом ноутбуке, но при этом не могут себе позволить более дорогой и мощный MacBook Pro 16.

Возможными причинами низкого спроса могут быть общее падение рынка ПК, а также предстоящий релиз более мощных версий ноутбука на базе чипа Apple M3 осенью этого года.