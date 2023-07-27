Тим Кук не смог получить кредитную карту Apple Card за несколько месяцев до её официального выхода. Банковская система андеррайтинга отклонила заявку гендиректора компании, приняв его за мошенника. Об этом сообщает The Information со ссылкой на четырех источников.

Система андеррайтинга проверяет сведения о доходах, активах, долгах и имуществе, чтобы решить, может ли заявитель получить кредит. Отказы обычно случаются, когда заявитель имеет плохую кредитную историю. Однако в случае с Куком решение об отказе объясняется высоким риском мошенничества, связанного с тем, что он является высокопоставленным генеральным директором.

Система была разработана Apple совместно с Goldman Sachs, который выступает банком-эмитентом Apple Card. Как пишет The Information, инженеры Apple и Goldman Sachs совместно пытались решить проблему, однако в итоге Goldman Sachs пришлось одобрять кандидатуру Кука вручную.

В начале 2023 года агентство Bloomberg сообщало, что Goldman Sachs понёс на проекте карты $1 млрд убытков и планирует отказаться от сотрудничества с Apple.