Apple объявила, что с весны 2024 года разработчики будут обязаны объяснять, по какой причине используют определенные API. Компания поясняет, что эта мера направлена на борьбу со сбором данных об устройствах пользователей.

Введя в iOS 14 функцию «Трекинг-запросов приложениями», компания Apple повысила уровень конфиденциальности для всех пользователей и усложнила жизнь рекламодателям. Некоторые маркетинговые агентства перешли на более сложные способы идентификации и отслеживания пользователей с помощью «цифровых отпечатков устройств».

Однако в очередном обновлении документации Apple для разработчиков компания заявила, что собирается пойти дальше. Если разработчик хочет использовать API от Apple, который потенциально может способствовать созданию цифровых отпечатков, он должен будет обосновать необходимость его использования.

Некоторые API теперь можно использовать только по «уважительным причинам». С весны 2024 года App Store Connect не будет принимать приложения без дополненных манифестов конфиденциальности.

Хотя эта мера направлена на сохранение конфиденциальности пользователей, некоторые разработчики обеспокоены потенциальным ростом числа отказов размещения приложений и обновлений в App Store. Например, Apple относит UserDefaults к Required Reason API, хотя это базовый и довольно распространённый API, в котором хранятся пользовательские настройки для приложения и его использует множество приложений.

Использование UserDefaults теперь может привести к автоматическому удалению приложения из App Store просто потому, что разработчик забудет добавить объяснение использования этого API, так как полагает его применение само собой разумеющимся. К тому же неясно, как Apple будет контролировать использование этого API, поскольку большинство разработчиков будут утверждать, что просто хранят с его помощью пользовательские настройки.