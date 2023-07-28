Аналитик британского банка Barclays Тим Лонг заявил, что топовые модели серии iPhone 15 будут продаваться дороже, чем все предыдущие смартфоны Apple.

По словам специалиста, Apple поднимет цены на премиальные устройства серии. Так, базовый iPhone 15 Pro оценят в 1099 долларов, 15 Pro Max — 1299 долларов. Для сравнения, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max были доступны за 999 и 1099 долларов.

Лонг объяснил, что в своих прогнозах опирается на информацию, полученную от поставщиков Apple в Азии. Ранее аналитики Wedbush Securities Дэн Айвз и Haitong International Securities Джефф Пу также спрогнозировали повышение стоимости флагманских смартфонов Apple в этом году.

Рост стоимости iPhone 15 Pro Max объясняется появлением перископического телеобъектива, который обеспечит оптическое приближение на уровне 5X или 6X. Обе модели с приставкой Pro также смогут похвастаться более тонкими рамками вокруг дисплея, чипсетом Apple A17 Bionic и титановым корпусом.