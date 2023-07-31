На прошлой неделе Илон Маск объявил о тотальном ребрендинге Twitter. Первым поменялись название и логотип - синюю птицу и Twitter заменила буква X. А вот с изменением названия приложения для iOS возникли трудности.

Первая попытка переименования приложения Twitter в X не прошла в App Store из-за правил магазина приложений по ограничению названия программы (минимум 2 символа, максимум 30 символов). В противном случае имя приложения будет отклонено Apple. В Google Play приложение Twitter сразу стало X без претензий от администрации платформы Google.

Однако позже приложение всё же появилось в App Store с одной буквой X. Остаётся неясным, как Маску удалось договориться с Apple о переименовании приложения, но с сегодняшнего дня из правил App Store для разработчиков исчезло ограничение на минимальную длину названия в 2 символа. Теперь там присутствует только ограничение максимальной длины названия — 30 символов.

После изменения имени, приложение X поменяло слоган в App Store. Вместо Let's talk (поговорим) стало Blaze your glory, что можно перевести как «Зажги свою славу!».