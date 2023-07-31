Журналист Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple изменит в предстоящих моделях iPhone.

По информации Гурмана, базовые модели iPhone 15 избавятся от «челки» в пользу Dynamic Island, который появился на iPhone 14 Pro и Pro Max, а в новых iPhone 15 Pro и Pro Max будут применяться дисплеи, выполненные по новой технологии литья под низким давлением (LIPO). Заявлено, что это позволит получить «безрамочный» дисплей, у которого толщина рамок по периметру уменьшится с нынешних 2,2 мм до 1,5 мм.

На одной из боковых граней появится новая кнопка. Она заменит переключатель звуковых режимов и будет аналогична кнопке «Действия» на Apple Watch Ultra. Пользователь сможет назначить на нее любое нужное ему действие — от фонарика до быстрого запуска камеры. Обновят и камеры. Их объективы получат новые линзы, что хорошо отразится на качестве снимков, а самый топовый 15 Pro Max обзаведется перископическим телеобъективом с зумом 5X или 6X.

Кроме этого, Apple намерена отказаться от корпусов из нержавеющей стали в пользу титана в моделях iPhone 15 Pro / Pro Max, поскольку этот материал более легкий и прочный, а также на нем не остаются отпечатки пальцев. Компания впервые использовала титан в умных часах Apple Watch. Гурман считает, что смартфоны с титановым корпусом и улучшенными камерами будут дороже, чем их стальные предшественники. Модель Max в новой линейке iPhone Pro может вырасти в цене на $200. За пределами США с высокой вероятностью подорожают все четыре модели серии iPhone 15.

Вся линейка iPhone 15 должна перейти на разъем USB-C, что повысит скорость передачи данных по проводу. Однако это может вызвать неудобства у пользователей, которые привыкли к кабелю Lightning и за годы собрали большое количество подобных аксессуаров.

Официальный дебют линейки iPhone 15 ожидается в сентябре нынешнего года.