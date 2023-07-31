По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple может выпустить Watch Ultra второго поколения в новом тёмном цветовом решении.

По данным источника, Apple тестировала для прошлогодних Watch Ultra корпус в более тёмном цвете, но так и не пустила эту версию в производство. Не исключено, что компания пересмотрит своё решение.

Помимо Apple Watch Ultra второго поколения, в этом году будут выпущены 41-мм и 45-мм модели Series 9. Все модели этого 2023 года получат значительный прирост производительности благодаря новому процессору S9. Подобное случится впервые после запуска чипа S6 в часах Series 6 (2020) – тогда Apple Watch получили ощутимый прирост скорости работы. Новый процессор ускорит запуск приложений и анимаций.

А вот новых Apple Watch SE в ближайшее время ждать не стоит – эта линейка с двухлетним циклом обновится только в 2024 году.