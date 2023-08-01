Объявлены победители 16-й ежегодной премии iPhone Photography Awards (IPPAWARDS). Это международный конкурс, в котором участвуют фотографии, сделанные с помощью смартфонов или планшетов Apple.

Жюри определило победителей в 14 категориях. Абсолютным победителем стал Иван Сильва из Мексики со своим фото «Герой». Cнимок был сделан на iPhone 12 Pro Max.

Помимо главного приза, определяются и два вторых места. В этом году первое место в номинации «Фотограф года» заняла Теа Миху из Германии за снимок на iPhone 12 Pro Max «Деревня соевого соуса», в котором, по мнению судей, «использован формальный подход, усиливающий ощущение одиночества и сосредоточенности на фотографии». Второе место присудили Саше Борозан из Боснии и Герцеговины. Изображение «Укрощение волн» показывает мальчика, работающего на берегу моря.

К слову, если посмотреть все снимки, выбранные жюри, именно iPhone 12 Pro Max по каким-то причинам встречается чаще всего. При этом есть снимки, сделанные на iPhone 11, iPhone X и даже iPhone 7/7 Plus, что в очередной раз доказывает, что умение фотографа важнее устройства в его руках.

17-й ежегодный конкурс IPPA уже открыт для подачи заявок, дата окончания – 31 марта 2024 года. Стоит отметить, что участие в конкурсе платное.

Ознакомиться со всеми победителями конкурса можно здесь.