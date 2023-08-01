Компании Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA объявили о создании Alliance for OpenUSD (AOUSD). Это новая инициатива для содействия стандартизации, разработки, развития и продвижения кинематографического контента на основе технологий OpenUSD. Все участники будут стремиться к большей совместимости 3D-инструментов, чтобы упростить задачи разработчикам и создателям медиаконтента.

Пакет USD объединяет набор производительных технологий описания 3D-сцен, обеспечивающих совместимость инструментов, данных и рабочих процессов. Эти технологии уже успели зарекомендовать себя благодаря способности воплощать художественные идеи и оптимизировать производство кинематографического контента. В 2016 году Pixar открыла код проекта USD, который после этого получил название OpenUSD.

Система позволяет нескольким сотням художникам одновременно работать с одними теми же ресурсами в разных частях проекта, что значительно ускоряет процесс создания сцен. Изначально эти технологии использовались для анимации в кинопроизводстве, а затем распространились и на другие отрасли, которые активно используют 3D-данные.

"OpenUSD поможет ускорить следующее поколение дополненной реальности, от художественного творчества до доставки контента, а также создать постоянно расширяющийся набор приложений для пространственных вычислений. Apple внесла активный вклад в разработку USD, и это важная технология для революционной платформы visionOS, а также для нового инструмента разработчика Reality Composer Pro. Мы с нетерпением ждем возможности превратить его в общепринятый стандарт", - заявил вице-президент Apple по продуктам Vision Майк Роквелл.

Помимо основателей, в проекте участвует множество других компаний в качестве генеральных партнёров. Среди них Cesium, Epic Games, Foundry, Hexagon, Ikea, SideFX и Unity.

Члены комитета AOUSD расскажут о партнерстве и технологии на Днях открытого кода Academy Software Foundation 6 августа. После этого они выступят на конференции SIGGRAPH 8 августа.