Сообщения о том, что в России после проведения исследований Роскомнадзором могут запретить продажу техники Apple, являются ложными. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Ранее в СМИ появилась информация, что такой запрет могут ввести после проведения исследований со стороны Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору.

ЦМУ ССОП организовал закупку 54 мобильных устройств зарубежных производителей на 2,3 млн руб., в том числе смартфонов iPhone и планшетов iPad от Apple, с целью проверки их защищенности.

В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что используемые в технике сетевые протоколы преимущественно являются иностранными разработками, тогда как в основе интернет-сервисов цифровой экономики России должны быть «базовые сетевые протоколы <...>, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность» и данных, и самих сервисов.