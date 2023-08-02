По словам аналитика Мин-Чи Куо, Apple пока не готова показывать продукты, связанные с генеративным ИИ. Пользователям не стоит ожидать подобных анонсов ни в этом, ни даже в следующем году.

В опубликованной сегодня записке для инвесторов на сайте Medium аналитик высказал мнение, что Apple «значительно отстаёт от своих конкурентов» в области генеративного ИИ, и что компания вряд ли объявит в 2024 году о каких-либо продуктах с поддержкой ИИ. «В настоящее время нет никаких признаков того, что Apple будет интегрировать генеративный ИИ и какие-либо программы на его основе в свои устройства или проекты в 2024 году», — указал в записке Мин-Чи Куо.

Также Куо посчитал, что объявление о проекте в области ИИ не окажет положительного влияния на цену акций Apple. Он добавил, что придерживается такой же позиции и в связи с выходом гарнитуры смешанной реальности Vision Pro в начале 2024 года.

В прошлом месяце Марк Гурман из Bloomberg сообщил о новом чат-боте, который создали сотрудники Apple. Внутри компании разработку называют «Apple GTP». Однако представлять это решение широкой публике купертиновцы не планируют. Есть мнение, что ИИ был создан исключительно для внутренних нужд.